DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

19.30
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Bosna-Sancak Derneği Srebrenitsa Katliamı Anma Töreni'ne katılacak. Kartal Meydanı
10.00
-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
14.00
-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen "2. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"na katılacak.Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu
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