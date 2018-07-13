DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonla ilgili gelişmeler takip ediliyor 08.30

Deniz Harp Okulu'nda açık deniz eğitimi seyir uğurlama töreni düzenlenecek. Deniz Harp Okulu/Tuzla

//////////////////// DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1///////// 1- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU Haber - Kamera: Ertan KILIÇ, Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesine bağlı Gülsüyu Mahellesi'nde bir çok adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama ve gözaltı işlemleri sürüyor. Görüntü Dökümü

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Mahalle girişinde polisin kimlik kontrolü yapması

Araçları durdurmaları

Toma ve zırhlı araçlardan görüntüler

Yunus ekiplerinden detaylar ========================= 2- ADNAN OKTAR VE GRUBUNA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polislerinin dün sabah saatlerinde başladığı operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı.

105'İ KADIN TOPLAM 179 GÖZALTI

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda 105'i kadın 179 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 6 BABUNA GÖZALTINDA

Oktar'a yönelik yapılan operasyon kapsamında Babuna ailesinden 6 kişi bulunurken Oktar Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ferhunde Eda Babuna, Fatma Ceyda Babuna Ertüzün ve Tuğba Babuna ile yeğenleri Alev Babuna'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. TARİHİ ESERLER BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN İNCELENECEK

Adnan Oktar'ın villalarında, vakıf, dernekleri ve depolarında 6 kamyon dolusu tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin bir kısmı incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri, tarihi eserlerin incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nden gelecek olan uzman bilirkişilerin inceleme yapması bekleniyor.

VİLLALAR KİRALIK ÇIKTI

Yapılan operasyonda polis ekiplerinin yeni tespit ettiği bazı adreslerde aramaları devam ederken, Adnan Oktar'ın üzerine kayıtlı hiçbir şey olmadığını tespit etti. Kandilli ve Sarıyer'de bulunan villaların ise kiralık olduğu öğrenildi. KEDİCİKLE YAKALANDI

Mali polis tarafından dün polisten kaçarken Sarıyer'de yakalanan 62 yaşındaki Adnan Oktar, yakalandığı sırada yanında 'Kedicik' olarak ünlenen ve televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı. Oktar ve Ürer'in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi. OKTAR FETÖ'CÜ OPÇİN VE BARANSU İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞMÜŞ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar'a yönelik 2 yıldır yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştüklerini tespit etti.

LÜKS YAŞAM SEVDALISI ANNELERİN KIZ ÇOCUKLARINI OKTAR'A TESLİM ETTİ İDDİASI

Oktar ve grubuna yapılan operasyonda polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, yaşı küçük 15 çocuğun grupta istismar edildiğini belirledi. İddiaya göre, grupta bulunan 2 annenin kız çocuklarını lüks yaşam ve para hırsı için Adnan Oktar'a teslim ettiği, bu çocukların cinsel istismara uğradığı belirlenirken, Oktar ve annelerin bu yönde telefon görüşmelerinin olduğu ekipler tarafından öne sürüldü. YAKIŞIKLI ERKEKLER, ZENGİN VE GENÇ İŞİ ADAMI GİBİ KULLANIYOR

Polis ekipleri, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı çalışmalarda gruba katılan Türkiye'nin ileri gelen üniversitelerinden mezun olan erkeklerin seçilerek lüks yaşam vaadiyle aralarına katılmalarını sağladıkları ortaya çıktı.

İddiaya göre, daha sonrasında aralarına katılan erkekleri kendi belirledikleri bölgelerde bulunan lüks AVM'lerden sorumlu yaptıkları ve kendilerine zengin iş adamı süsü verdikten sonra lüks yaşamlarıyla genç ve güzel kızları kandırarak aralarına kattıkları belirlendi.

'KEDİCİKLER' KENDİ ARALARINDA 'İMAM BACI'

'Kedicik' olarak ünlenen kadınların gruba girdiği zaman hiyerarşik olarak yükselip 'İmam Bacı' statüsüne gelebilmeleri için turnike sistemi adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandıkları polis ekiplerinin tespitlerinde ortaya çıktı. KEDİCİKLER 2 ESTETİKÇİDE OPERASYON GÖRÜYOR

Polis ekipleri, Oktar grubuna katılan kadınların grup içinde turnike yönteminden geçtikten sonra 'İmam Bacı' olduğu zaman Oktar'ın bu kadınları anlaşmalı olduğu 2 estetikçiye yolladığı ve vücutlarına çeşitli estetik operasyonlar yaptırıldığı iddia edildi.

Oktar'ın grupta bulunan 'İmam Bacı'larla sadece kendisinin iletişime geçtiği, grup içinde bulunan erkeklerle bile irtibatlarını keserek kadınların grup içindeki görevinin ise ekranlarda gözükerek yeni kişilerin katılımını sağlamak, grubun uluslararası bağlantılarıyla temasa geçmek ve ailelerinin mal varlığını örgüte kazandırmak olduğu ileri sürüldü. ŞARAP HARAM, DİĞER TÜM ALKOLLÜ İÇKİLER SERBEST

Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında, Adnan Oktar'ın grupta bulunan kişilere şarabın haram kılındığını ikna ederek, diğer alkol türlerinin tüketilmesine izin verdiği ortaya çıktı.

OPERASYON SONRASI İHBAR VE ŞİKAYET YAĞIYOR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyon sonrasında yeni ihbar ve şikayetlerin gelmeye başladığını, yeni ihbar ve şikayetler doğrultusunda da araştırma ve çalışmalara başlanıldığı ileri sürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı

-Oktar'ın aracı (siyah)

-Oktar ve yanındaki kadının gözaltına alınması

-Kelepçelenmeleri

-Polis aracın konulmaları

-Villanın havadan görüntüleri

-Polis ekipleri

-Gözaltına alınanların yere yatırılması 12.07.2018 - 19.27 Haber Kodu : 180712202

12.07.2018 - 16.16 Haber Kodu : 180712161 =============================== 3 - ADNAN OKTAR GRUBUNA OPERASYON HELİKOPTER KAMERASINDA Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı. Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor. Görüntü Dökümü:

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-Villanın havadan görüntüleri

-Polis ekipleri

-Gözaltına alınanların yere yatırılması

12.07.2018 - 19.27 Haber Kodu : 180712202 ================================= 4- BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde ilerleyen ve içerisinde yolcu olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Sürücü kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Alev alev yanan otobüsü itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Bayrampaşa Vatan Caddesi kavşağı O3 Bayrampaşa istikametinde ve ilerleyen içerisinde yolcu olan Mecidiyeköy-Başakşehir arası çalışan 146M nolu İETT otobüsünde çıktı. Otobüs seyir halindeyken motor kısmında dumanlar çıktığını fark eden sürücü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Ardından otobüs alev aldı. Alevlerin otobüsü sarmasıyla patlamalar yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine Fatih, Beyoğlu, Bayrampaşa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yol trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, köpüklü su ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. DHA kamerası patlama sırasında kayıttaydı. Ekiplerin, yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen otobüsün enkazı, iki bölüme ayrıldıktan sonra bir TIR'a yüklenerek kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.

O sırada otobüste olan bir yolcu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir anda millet arkadan bağırmaya başladı. Duman vardı arabanın içinde . Çok az bir duman ve koku vardı. Çıktık dışarı, alev sardı her tarafını. Şoför döndü, arkaya baktı ve 'ne oluyor' dedi. Herkes 'duman var, araç yanıyor' dedi. Bir anda frene bastı, durdu ve kapıları açtı. Allah'tan kapılar açıldı yani. Bir anda aracın yarısına kadar alev sardı. Başakşehir otobüsüydü, 40 yolcu vardı. Ben Mecidiyeköy'den binmiştim."

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Alev alev yanan otobüs

-Ekiplerin müdahalesi

-Müdahale sırasında meydana gelen patlama

-Yanan otobüs

-Yolcularla röp.

Detaylar 12.07.2018 - 23.09 Haber Kodu : 180712231

12.07.2018 - 19.31 Haber Kodu : 180712204

12.07.2018 - 18.54 Haber Kodu : 180712193

12.07.2018 - 18.43 Haber Kodu : 180712191 ============================ 5- METRO İNŞAATINDA KAZA: 1 İŞÇİ ÖLDÜ Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ersan SAN-Gökhan ÇELİK / Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL (DHA)

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Metin Akgül'ün cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metro inşaatında taşeron işçi olarak çalışan Metin Akgül(57) sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek, 20 merte yükseklikten yere düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin incelemesinde Akgül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza alanına gelen olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma başlattı. Çalışmalarıjn ardından Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan Akgül'ün çalışmak için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldiği, inşaatta sıva ustası olarak çalıştığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

- Kapı önünde işçilerin bekleyişi

-İncelemelerini tamamlayan ekipleri çıkışı

-Akgül'ün cenazesinin ambulans ile çıkışı 12.07.2018 - 20.14 Haber Kodu : 180712210

12.07.2018 - 17.18 Haber Kodu : 180712174

12.07.2018 - 16.53 Haber Kodu : 180712172

12.07.2018 - 16.48 Haber Kodu : 180712171 ======================== 6- SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI İSTANBUL DHA

Silivri'de, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücü hayatını kaybederken araçta sıkışarak yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Sayalar Yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silivri istikametinde seyir halinde olan 59 TJ 878 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi. O anda yoldan geçerek kazayı gören diğer sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, henüz adı öğrenilemeyen beton mikseri sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan Ömer Duran ise, İtfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Silivri'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir sürücü, "60-65 kilometre hızlı gidiyorduk, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. " dedi.

Beton Mikserin sürücüsünün cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin adından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıyı kurtarması

-Yaralının sedyeye alınması

-Ambulansa konulması

-Röp.

Detaylar 12.07.2018 - 22.07 Haber Kodu : 180712228 ============================== 7- ZABITALAR YÜRÜME ENGELLİ KİŞİYİ KALDIRIMA BIRAKTI İDDİASI Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Şişli'de mendil satarak geçimini sağlayan yürüme engelli bir kişinin, zabıta ekipleri tarafından alınarak Kağıthane'de kaldırıma bırakıldığı iddia edildi. Yetkililerden yardım isteyen kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de, Sadabat Mesire alanın kenarında kaldırımda yerde yatan kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, isminin Ufuk Kozan olduğu öğrenilen kişi için sağlık ekipleri istedi. Kozan, kendisinin zabıta ekipleri tarafından Şişli'de 4 kişi ile birlikte alınarak buraya bırakıldığını iddia etti.

Mendil satarak geçimini sağlayan yürüme engelli Ufuk Kozan, "Zabıtalar Mecidiyeköy'den alıp beni buraya bıraktılar. 4 kişi daha vardı yanımda onlar buradan gitti. Damar tıkanıklığım var, ayaklarımın üzerine basamıyorum. Dün gece ben uyurken tekerlekli sandalyemi çaldılar. Dışarıda parklarda yatıyorum. Şimdi niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Tekerlekli sandalye benim elim ayağımdı. Beni Şişli'de akaryakıt istasyonu var oraya bıraksalar keşke. Orada özürlü tuvaleti var. Ne olur bana yardımcı olun" diye konuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri evsiz, yürüme engelli Kozan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kozan, daha sonra ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.