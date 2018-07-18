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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

- Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor 10.30 - İlk Hac Kafilesi İstanbul'dan Yola Çıkıyor.

- Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor

10.30
- İlk Hac Kafilesi İstanbul'dan Yola Çıkıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı

10.00
-Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun FETÖ'ye yardım etme iddiasına ilişkin yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

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