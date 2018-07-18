DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

- Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmayla ilgili gelişmeler takip ediliyor

10.30

- İlk Hac Kafilesi İstanbul'dan Yola Çıkıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı

10.00

-Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun FETÖ'ye yardım etme iddiasına ilişkin yargılanması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

