DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulunacak, ENKA Açık Hava Buluşmaları Fazıl Say Konseri'ne katılacak. DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 (aktüel görüntüyle geniş haber)

1- ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA YANGINI Haber-Kamera: Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda boş olduğu belirtilen bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesinde bulunan boş tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre önceden tekstil atölyesi olarak kullanılan boş bina henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, itfaiyesi 15 araç 60 personel ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonrası tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen dumanlar

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar 19.07.2018 - 20.35 Haber Kodu : 180719203

19.07.2018 - 19.24 Haber Kodu : 180719191

19.07.2018 - 19.23 Haber Kodu : 180719190

19.07.2018 - 19.09 Haber Kodu : 180719186

19.07.2018 - 19.08 Haber Kodu : 180719184 ========================= 2- BAKIRKÖY'DE FUAR MERKEZİNDE YANGIN Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Bakırköy'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangın gece saat 00.30 sıralarında fuar merkezinin 5. holünde ahşap standların tamiri sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu oluştu. Alevleri gören güvenlik görevlileri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri fuar merkezinin 5. holünde duman tahliye çalışması yaptı. Fuarda herhangi bir etkinlik yapılmadığı ve can kaybının da yaşanmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Güvenlik görevlilerinden görüntü

- 5. holdeki duman görüntüsü

- Genel ve detaylar 20.07.2018 - 01.58 Haber Kodu : 180720010 ========================== 3- FETÖ'NÜN "7 ŞUBAT MİT KUMPASI" SORUŞTURMASI: 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükselmiş oldu. 24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ lideri Fetullah Gülen, örgütün sözde "MİT imamı" Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında 12 Temmuz 2018 tarihinde gözaltı ve yakalama kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ dosyalarından tutuklu bulunduğu tespit edilmiş, diğer 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli bu operasyonlar kapsamında yakalanmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan Gökkılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mustafa Gökkılıç ve polislerin de bulunduğu 6 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 6 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında adliyeye getirilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasa yazılı cezasının üst haddi dikkate alınarak tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy, eski komiser yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı, eski polis memuru Veli Tuluy, eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amiri Oğuzhan Ceylan ve eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amir yardımcısı Erkan Ünal'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Soruşturma kapsamında toplam 14 kişi tutuklanmış oldu.

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4- TAKSİM CAMİİ'NDE 61 METRELİK İLK MİNARE TAMAMLANMAK ÜZERE Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Zeki GÜNAL /İSTANBUL(DHA)

Taksim'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nin inşaatında sona yaklaşılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan camide minarelerden birinin de yapımı bitmek üzere . Cami inşaatıyla ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan "Yalnız İstanbul'a değil, Türkiye'nin simgesi olan bu meydan da kilise ve caminin yan yana olması Anadolu medeniyetinin bir yansımasıdır" dedi. YAPIMINA 2017 ŞUBAT AYINDA BAŞLANMIŞTI

İstanbul, 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde inşaatına başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Bugüne kadar kaba inşaatı tamamlanan, ana ve yan kubbelerinin üzeri kurşunla döşenen caminin iki minaresinden biri de göğe yükselmeye başladı. 61 metre yüksekliğinde planlanan minarelerin ilkinin tamamlanmasının ardından ikinci minarenin yapımına başlanacağı öğrenildi.

"BURASI ANADOLU MEDENİYETİNİN BİR YANSIMASI"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yapımına devam edilen cami inşaatıyla ilgili konuştu. Ahmet Misbah Demircan ?1,5 yıl önce başlayan inşaatın kaba inşaat bölümü neredeyse bitmek üzere. Bugüne kadar caminin ana kubbesi örtülürken, bodrum katlardaki otoparklar ve sanat merkezide tamamlandı. Caminin içindeki ince işçiliklere önümüzdeki Ağustos ayı içinde başlamayı planlıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı döneminde cami projesi ve AKM'nin yenilenmesi konusuna ciddi gayretleri olduğunu belirten Ahmet Misbah Demircan, ?Bugün her ikisinde bölgede yapılıyor olması bizi çok sevindiriyor. Yalnız Beyoğlu'nun değil, İstanbul'un hatta Türkiye'nin simgesi olan bu meydanda kilise ve caminin yan yana olması Anadolu Medeniyetinin bir yansıması. İnşallah tamamlandığında çok güzel olacak" dedi. "TURİSTLER BİZE CAMİ SORUYORLARDI"

Öte yandan bölgede turizmcilik yapan Vesim Kır, ?Burada insanlar özellikle Cuma günleri sokakta güneşin altında namaz kılıyordu bunu gören turistler, ne oluyor burada namaz kılacak cami yok mu diye soruyorlardı. Olmadığını öğrenince şaşırıyorlardı. Geçte olsa buraya cami yapılması çok doğru bir karar. Açılışını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.