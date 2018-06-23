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DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) - MUHARREM İNCE'NİN MALTEPE MİTİNGİ İÇİN ALANDA TOPLANMALAR SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. Alan ve çevresindeki son durum saat 12.00 sıralarında havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Alana gelenlerin görüntüsü
-Teknelerle gelenler
-Alanın görüntüsü
-Çevreden detaylar

PARTNERTatile devamTatile devam
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- Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi için alanda toplanmalar sürüyor- Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi için alanda toplanmalar sürüyor
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