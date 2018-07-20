DHA İSTANBUL - HAVALİMANINDA ÇIPLAK YOLCU ALARMI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu kadın bir yolcu çırılçıplak dolaşmaya çalıştı.
Atatürk Havalimanı'nda dün akşam geçen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki arındırılmış salonda bulunan bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı. Çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Daha sonra alkollü olduğu belirtilen kadın, polis merkezine götürüldü. Bir süre burada bekletilen kadın kendine geldikten sonra polis merkezinden bırakıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kadının havalimanındaki görüntüleri
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