DHA İSTANBUL - İBB BAŞKANI UYSAL, METRO ÇALIŞANLARIYLA SAHUR YAPTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro inşaatının Mecidiyeköy İstasyonu'nda çalışan işçilerle sahurda bir araya geldi. Uysal, çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
Başkanı Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro inşaatı çalışanlarıyla Mecidiyeköy Metro İnşaatında sahur yaptı. Burada metro çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, "Metrolarla ilgili göreve geldikten sonra yeniden bir değerlendirme yapıp belirli hatlarda bu yıl sonuna bitirmeyle ilgili, yapımcı firmalarımızdan taahhütler almıştık. Bu hattımız 24 kilometre ve 21 istasyondan oluşmakta. Değerlendirme toplantısında işi hızlandırma mahiyetinde inşaatı devam ederken, inşaatı bitmiş olan kısımların elektromekanik imalatını da başlattık. Yılsonuna kadar bu hattın inşaatı tamamlanmış olacak" dedi.
Kabataş-Mecidiyeköy metro hattının bir yıl gecikmeli açılabileceğini belirten Uysal, "Bizimle ve firmalarımızla ilgili bir durum değil, tarihi eserler bulunduğu için çalışmalar sürüyor. Tarihçilere fırsat verme adına 1 yıl gecikmeli açılacak" ifadelerini kullandı.
"GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU"
Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:
"21 istasyonlu 24 kilometrelik metronun günlük yolcu kapasitesi olarak 1 milyon yolcu hesaplanmakta. Bu hatta yapım ve araçlarla birlikte işletmeye alınması yaklaşık 5 milyar gibi bir maliyete ulaşmakta. İnanıyoruz ki, 31 Aralık'ta testleriyle birlikte biter ve İstanbul halkımıza hizmet veremeye başlamış olur. Burada 3500 kişi çalışıyor. İstanbul'da toplamda 294 kilometrelik metro inşaatımız devam ediyor. Daha öncesinden 277 km diyorduk. Halkalı-Arnavutköy 3.Havalimanı hattımızı Ulaştırma Bakanlığımız ihale etti. Toplam 20 binin üzerinde de metro inşaatlarımızda çalışanlar var."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Başkan Uysal'ın gelişi
-Sahur yapan çalışanlardan görüntü
-Mevlüt Uysal açıklamaları
-Mevlüt Uysal'ın çalışanlarla fotoğraf çekimi
-Genel ve detaylar
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