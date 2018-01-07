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DHA İSTANBUL İŞ ADAMI ADEM YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 45 dakika önce

* Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi,

"Allah rahmet eylesin. Kaza, fabrikasında gezerken orada bir ayak kayması herhalde yere düşmüş. Böyle bir kazayla kaybettik kendisini"

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Çatalca'da cuma günü hayatını kaybeden Delta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi Adem Yılmaz (65) son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar İlahiyat Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Adem Yılmaz'ın eşi Nur, kızı Ece ve oğlu Efe Yılmaz taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine iş ve spor dünyasının yanı sıra Yılmaz'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Cenazeye katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Üzüntülü bir kaza, kaza insanlar içindir. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bizimde ailemizin önemli bir parçasıydı. Beşiktaş Divan Kurulu üyemizdi. Genel kurul üyemizdi. Beşiktaş ile çok ilgisi alakası olan kardeşimizdi. Arkadaşımızdı, benim de ağabeyimdi. Allah rahmet eylesin. Kaza fabrikasında gezerken orada bir ayak kayması herhalde yere düşmüş böyle bir kazayla kaybettik kendisini" dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazında Adem Yılmaz'ın eşi ve kızı da saf tuttu. Cenaze namazının ardından Adem Yılmaz Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taziyeleri kabul eden aileden görüntü

-Ahmet Nur Çebi ile röp.

-Cenaze namazının kılınması

-Kızı ve eşinin cenazede saf tutması

-Oğlunun tabutu omuzunda taşıması

-Genel ve detaylar

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