DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA BAYRAM YOĞUNLU

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul , DHA
Bayramı İstanbul'da geçirenler kendilerini sokağa attı. Eminönü'nde ve iskelelerde yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen bazı İstanbulular da denize girdi. Bayram tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih eden bir vatandaş, denize girmenin keyifli olduğunu söyledi. Öte yandan, Eminönü'nde bulunan bazı iskelelerde yoğunluk yaşandı. Adalar İskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Denize girenler
-Sahilden detay
-Adalar iskelesi önünden görüntüler
-Röportajlar
-Genel ve detaylar
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