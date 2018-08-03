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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : 38 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 10:20 | Son Güncelleme

  İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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-Arşiv/ operasyon

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