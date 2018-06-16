DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK....

Haber: / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Yenikapı'da düzenlenecek Ak Parti Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle saat 09.30 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR ŞÖYLE:
-Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,
-Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım
-Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak
-Ragıp Gümüş Pala Caddesi
-Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine
-Reşadiye Caddesi
-Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet
-Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar
-Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar
-Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar
-Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş
-Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR İSE ŞUNLAR:
-D-100 Kuzey - Güney Yol,
-Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu,
-Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,
-Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,
-Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,
-Vatan Caddesi,
-Millet Caddesi,
-Balat Sahil -Atatürk Bulvarı
-Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi"ne yönlendirilecektir."
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