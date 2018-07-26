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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. 3 gündür devam eden yağmur bugün de etkisin gösteriyor. Yine bir anda gökyüzünü kara bulutlar sardı. Yağmur kısa sürede yolda su birintilerine neden oldu. Arçalar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise, "Bugün İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim ve boğaz çevresinden görüntüler
-Yoldaki su birikintileri
-Yolda yürüyenler
-Trafikten görüntüler

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