DHA İSTANBUL - İSTANBUL'UN 'CENNET' SOKAĞI...

- Yeniköy'deki Kürkçü Faik Sokak 100 yılı aşkın koruduğu doğallığı ile kitaplara konu oldu. - Bugüne kadar tek bir taşın dahi yerinden oynamadığı bu sokak, yolu Yeniköy'e düşen ve İstanbul'un farklı köşelerini merak edenlerin uğrak noktası olmaya aday. Haber-Kamera: Merve DUNDAR-Özgür KUMANOVALI-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'un Boğaz'a kıyısı olan semtlerinden Yeniköy, sınırları içinde keşfedilmeyi bekleyen bir sokak barındırıyor. Senelerce Türk-Rum dostluğuna ev sahipliği yapmış bu yer, yüz yılı aşkın koruduğu tarihi dokusuyla Kürkçü Faik Sokak. Bugüne kadar tek bir taşın dahi yerinden oynamadığı bu sokak, yolu Yeniköy'e düşen ve İstanbul'un farklı köşelerini merak edenlerin uğrak noktası olmaya aday. Akdoğan Özkan'ın “İstanbul'da Ölmeden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey" kitabına da konu olmuş Kürkçü Faik Sokak, İstanbul'un gizli kalmış köşelerinden biri. Dar ve kısa mesafesi ile geçit havasındaki sokağın bir duvarı Ayios Nikolaos Rum Ortodoks Kilisesi ile komşu diğer yanında ise eski tip evler var.

YIKILAN EVLERİN YERİNE DOĞAL DOKUYU BOZMADAN YENİLERİ İNŞA EDİLDİ Bir dönem Rumlarla Türklerin iç içe yaşadığı bu sokakta şu anda Rum nüfusu azalmış durumda. Semtin sakinlerinden 55 yaşındaki Havva Erkan doğduğundan beri yaşadığı bu sokakta önceden çok daha fazla Rum komşuları olduğunu söylüyor. Yıllardır doğal dokusunu koruyan sokakta önceden Rumlara ait, ahşap, sadece 5 tane ev olduğunu belirten Erkan, daha sonra bunların yıkıldığını ve yerine tarihi dokuyu bozmadan yeni evler yapıldığını dile getirdi. Sokağın dar olması ve fazla insan yaşamaması sebebiyle çok kullanılmadığını söyleyen Erkan, doğallığın korunmasında bu faktörün de etkili olduğunu ifade etti. "BURADAKİ TARİHİ GÜZELLİĞİ KEŞFETMEYE BAŞLADILAR" Doğma büyüme Yeniköylü olan 91 yaşındaki Necati Foça ise sokakta önceden Rum evleri olduğunu onların mallarını satıp gittiğini söyledi. Önceden bu sokakta kimsenin yürümediğini, sadece evlerine gitmek isteyenlerin geçtiğini ifade eden Foça, şimdi insanların merak edip, buraya geldiğini belirtti ve ekledi, "Burada tarihi bir güzellik var. Bazen gelip dizi bile çekiyorlar. Buranın bugüne kadar korunmasında yol üzerindeki evlerin de etkisi var. Orada yaşayanlar koruyup, bozulmasına hiç izin vermediler."