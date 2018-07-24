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DHA İSTANBUL - İYİ PARTİ'DE KRİTİK 72 SAAT

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 01:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - AFYON'da yapılan kampın ardından seçimli olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden aday olması için ikna çabaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - AFYON'da yapılan kampın ardından seçimli olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden aday olması için ikna çabaları devam ediyor. Akşener'in evinin önünde toplanan partililere açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan partililerden 72 saat süre istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimli olağanüstü kurultay kararı almasının ardından partililerin Meral Akşener'i yeniden Genel Başkanlığa aday olması için ikna çalışmaları devam ediyor. Akşener'in Twitter hesabından yaptığı ve aday olmayacağını açıkladığı paylaşımının ardından partililer dün Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplandı. İYİ Partililer bugün de Akşener'in evinin önünde toplanarak ikna çabalarını sürdürdü. Aralarında ilçe başkanlarının ve parti yöneticilerinin bulunduğu grup, evin önüne kendilerini zincirleyerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olmasını istedi.
AKŞENER 72 SAAT SÜRE İSTEDİ
İYİ Partililerin iki gündür devam eden eylemlerinin ardından Akşener'den ilk tepki geldi. Akşener'i ikna etmek için evde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığı ile bir açıklama yapan Akşener, karar verebilmesi için partililerden 72 saat süre istedi.
TÜRKKAN: 72 SAAT SONRA BURADA BİRLİKTEYİZ
Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirten Türkkan, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Partililerden görüntüler
-Bazı partililerin kendini zincirlemesi
-Röportajlar
-Lütfü Türkkan'nın açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

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