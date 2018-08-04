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DHA İSTANBUL- JANDARMADAN "OTOMOBİL KASAPLARINA"  OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Silivri'de düzenlenen operasyonda çalıntı araçları parçalara ayırdıktan sonra internet üzerinden sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Haber: İstanbul DHA
Silivri'de düzenlenen operasyonda çalıntı araçları parçalara ayırdıktan sonra internet üzerinden sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Silivri İlçe Jandarma ekipleri Kadıköy mahallesindeki prefabrik evde çok sayıda araç parçası olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Barakada yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken çok sayıda araç parçası ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin çalıntı araçları parçalara ayırarak internet üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.
Gözaltın alınan şüphelilerden N.U ile K.K. tutuklanarak cezavine gönderildi. Araç parçaları çekiciye yüklenerek barakadan götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen araç parçaları

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