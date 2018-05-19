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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI (ek bilgi ve görüntülerle) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 02:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de, caddenin ortasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada; 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de, caddenin ortasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada; 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmişte alacak ve verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda İbrahim Yüce (32), boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, Tayfun Yüce (29) de sırt bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ 20 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPTI
Kanlar içinde yerde yatan İbrahim Yüce'ye yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapan ekipler İbrahim Yüce'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sırtından yaralanan akrabası Tayfun Yüce de müdahale boyunca İbrahim Yüce'nin başından ayrılmazken aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken Tayfun Yüce'nin durumun ise ağır olduğunu öğrenildi.
ZANLI YAKALANDI
Olayın ardından kaçarak izini kaybettiren ve polisin incelemeleri sonrası bir eğlence mekanına girdiği tespit edilen zanlı M.D. ise kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.D. ifadesi alınmak üzere en yakın polis karakoluna götürüldü.
Öte yandan, caddede yürüdüğü sırada yerdeki yaralıları gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Biz yemek yiyorduk. Hesabı ödedikten sonra dolaşmaya çıktığımızda olayı gördük. Daha ambulans gelmemişti. Büyük bir bıçakla yaralandığını ve boğazından kesildiğini öğrendik. Yaralanın kişi 20-25 yaşlarındaydı. Yanında bekleyen sırtından yaralanan bir arkadaşı vardı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Sağlık çalışanlarının kalp masajı yapmaları
-Çevrede toplanan kalabalık
-Yaralının ambulansla hastaneye kaldırılması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar

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