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DHA İSTANBUL - KADIKÖY'DE OTOMOBİL YANDI; TRAFİK FELÇ OLDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu.
D-100 Karayolu Kadıköy Uzunçayır mevkiinde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yandı. Hollanda'dan gelen gurbetçilere ait araç alev alev yanarken araçtan çıkan aile gözyaşlarına boğuldu. Otomobile ilk olarak yoldan geçen sürücüler müdahalede bulundu ancak söndürmeyi başaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevrede toplanan meraklı kalabalık yanan aracı görüntülemeye çalıştı. Araç yangını nedeniyle Ankara yönünde yoğunluk oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan otomobil
-İtfaiyenin müdahalesi
-Ağlayanlar
-Sürücü ile röp.
-Yolda oluşan kuyruk

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