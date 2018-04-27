DHA İSTANBUL - KAĞITHANE'DE HELİKOPTER DESTEKLİ NARKOTİK UYGULAMASI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Kağıthane'de 350 polisin katılımıyla uygulaması yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Uygulamaya, asayiş ve özel harekat polisleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, üstleri arandı, durdurulan araçlarda arama yapıldı. Uygulamada, şüpheli görülen yaklaşık 400 kişinin GBT sorgulamasının yapılırken, 140 araçta da arama yapıldığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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- Kafelerde arama ve kimlik kontrol
- Özel harekat polislerinin önlem alması
- Helikopterden detay
- Araçların aranması
- Kimlik kontrol
- Genel ve detay görüntüler
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