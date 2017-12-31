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DHA İSTANBUL KAĞITHANE'DE POLİSLE ÇATIŞAN SOYGUNCU KAMERADA...

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 13:48 | Son Güncelleme 59 dakika önce

Haber Çağatay KENARLI İSTANBUL DHA

Kağıthane'de bir marketi soymaya çalışan iki kişi ile polis arasında dün akşam çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis ile iki şüpheli yaralandı. Şüphelilerden birinin elinde silahla market içindeki görüntüsü de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY DÜN AKŞAM OLDU

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis motosiklet ile markete gelerek içeri giren iki kişiden şüphelendi. Polis, kasklı şüphelilerin marketi soymaya çalıştığını fark etti. Sivil polis ikilinin arkasında soyguna müdahale etmek üzere markete girdi. Bu sırada şüphelilerle polis arasında kısa süreli bir çatışma meydana geldi. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucunda B.K. isimli sivil polis bacağı ve karnına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Polisin açtığı ateş sırasında ise iki şüpheli yaralandı. Şüpheliler yaralı olarak motosiklete binerek marketten kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalesi markette yapılan polis memuru B.K. hastaneye kaldırıldı, ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri motosiklet ile kaçan Alpay G. ve henüz kimliği belirlenemeyen diğer şüpheliyi olay yerinin yakında bulunan Gümüş Sokak üzerinde yakaladı. Yaralı şüpheliler burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerden biri marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada yaralanan şüphelilerden biri topallayarak bir elinde silah ile market içinde ilerlerken görülüyor. Bir süre ilerleyen şüpheli kapıya geliyor ve yere uzanıyor. Bir süre bekleyen şüpheli ardından kapıyı açarak marketten çıkıyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası

Soyguncudan görüntü

Soyguncunun marketten çıkması

Genel ve detaylar

Geçilen görüntü

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30.12.2017 - 21.23 Haber Kodu 171230199

30.12.2017 - 22.19 Haber Kodu 171230210

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