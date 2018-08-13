DHA İSTANBUL - MAGANDA KURBANI LİSELİ AHMET'İN ADI PARKA VERİLECEK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ’de maganda kurşunu ile yaralanan, 2 yıl 11 gün yaşama tutunabilen lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ölümünün 1’inci yılında mezarı başında anıldı.

Maganda kurbanı Ahmet Emre'nin 1’inci ölüm yıldönümü nedeniyle babası Gazi Mahallesi’nde çok sayıda yere afiş asılarak el ilanları yapıştırdı. Anma etkinliğine sabah erken saatlerde gelen baba Bülent Çavuş, 7 ay yoğun bakımda kalan, doktorların “Yaşamazö dediği oğlunun yaşamak için direndiğini, ardından 1 yıl 5 ay fizik tedavi gördüğünü anlatırken, “Hayalleri vardı, yerine getiremedim. Son isteğini kulübün de desteği ile çok sevdiği Beşiktaş armalı mezarını yaptırdık" dedi.

“1 MERMİ İLE 4 KİŞİ VURULDUK"

Oğlu Ahmet Emre’nin vurulmasından sonra failin tespit edilerek, yargılanması ve ceza alması için 3 yılda yaptıkları tüm çabalardan 3 yılda ‘Karınca boyu’ yol alamadıklarını anlatan Bülent Çavuş şöyle konuştu:

“Her zaman büyüklerimize, ‘Biz yandık, başkaları yanmasın’ dedik. 1 mermi geldi, Emre’nin yanı sıra beni, eşimi, diğer çocuğumu vurdu. Oğlumun tedavi mücadelesi ile uğraşırken borçlarımızı ödeyebilmek için evimizi sattık. Tedavide çok yüklü masraflar çıktı bize. Emre’nin vasiyeti vardı; ‘Bana bunu yapan yakalansın’ diye. Görgü tanıkları, ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum’ dedi. Dosyası halen açık, savcılık halen uğraşıyor. Devletimizden isteğimiz; bu acının dinmesi, Emre’nin rahat uyuyabilmesi için o magandanın bulunup yakalanması, cezasını çekmesi. Annesi ile her gün gelip mezar taşını silmekten başka bir şey yapamıyoruz. 2 yıl boyunca her sabah kalkıp hastaneye gidiyorduk, birçok gece hastane bahçelerinde yattık şimdi mezarlıktayız. Sağlık Bakanlığımıza çağrıda bulundum; Maganda veya bireysel silahlanmadan vurulanlara bütçe ayrılmasını istedim. Zor bir süreç biz evimizi, elimizdekini sattık. Bireysel silahlanmada vurulanların yüzde 70’i felç kalıyor, yüzde 30’u vefat ediyor. Failler ne hikmetse yakalanmıyor. Çevremizdeki insanlara danışarak ‘Ahmet Emre Çavuş Derneği’ kurmaya karar verdik. Hedefimiz bireysel silahlanmaya karşı insanları bilinçlendirmek. Biz 1 mermi ile 4 kişi vurulduk, ama başka anneler, babalar ağlamasın istiyoruz"