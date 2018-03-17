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DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ - (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 06:42 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de D-100 karayolu Altuntepe mevkii Ankara istikametinde sebze yüklü kamyon yolun sağında bekleyen başka bir kamyona çarptı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de D-100 karayolu Altuntepe mevkii Ankara istikametinde sebze yüklü kamyon yolun sağında bekleyen başka bir kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu meydana gelirken, trafik polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan kamyonlar
-İtfaiyenin çalışmaları
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar

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