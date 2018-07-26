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DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 05:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada, otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kazada, otomobil ters dönerek metrelerce sürüklendi. Kazada otomobilin sürücüsü Oğuz Gülmez (25) hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 karayolu Altıntepe mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametinde 34 EIU 87 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Oğuz Gülmez, aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters döndü ve yaklaşık 80 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Oğuz Gülmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu sırada polis ekipleri de şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerini ise kaza yerinde bir süre araştırma yaptı. Gülmez'in cenazesi ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Kaza yapan araçtan detay
-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel ve detaylar

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