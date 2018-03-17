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DHA İSTANBUL - MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ (geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 07:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Cengiz ÇOBAN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde sebze yüklü kamyon yolun sağında bekleyen başka bir kamyona çarptı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Cengiz ÇOBAN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde sebze yüklü kamyon yolun sağında bekleyen başka bir kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Küçükyalı'da D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde saat 05.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Sebze yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle yolun sağında bekleyen Hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyon sürücüsü araç içerinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sebze yüklü kamyonun sürücüsü Ahmet K.'yı (21) sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen sürücü araç içerisinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücülerin yakınları ise olay yerine gelerek ağlayarak sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ahmet K.'nın cenazesi ambulansa konularak Maltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer sürücü ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normal akışına döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan kamyonlar
-İtfaiyenin çalışmaları
-Trafikten görüntü
-Araçların kaldırılması
-Sağlık ve Polis ekipleri
-İş arkadaşların sinir krizi geçirmesi
-Sebze yükle kamyon içerisinde ceset
-Genel ve detaylar
(EK)
------
-Kaza nedeniyle oluşan trafik
-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Yola saçılan sebze ve meyvelerden görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

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