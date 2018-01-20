DHA İSTANBUL MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu üstünde yaşanan kazada bir motosiklet sürücü hayatını kaybetti. Kazaya, iki de otomobil karıştı.

Edinilen bilgilere göre; Maltepe Gülsuyu mevkiinde Ankara istikametinde bir motosiklet ile iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ve başını sert şekilde vuran motosiklet süsücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sonrası karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan motosiklet

- Çekici ile kaldırılan otomobiller

- Yerde yatan motosiklet sürücüsü

- Genel ve detaylar