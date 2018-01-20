DHA İSTANBUL MALTEPE'DE TRAFİK KAZASI, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ (GENİŞ HABER)

* KAZA YAPAN BİR OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BARİYERLERE SAVRULDU
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde iki otomobil çarpıştı. Bir motosiklet sürücüsü de bu otomobillerden birisine arkadan çarparak savruldu ve hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; Maltepe Gülsuyu mevkii Ankara istikametinde saat 02:00 sıralarında bir otomobil, bir diğer otomobile arkadan çarptı. Suat Yağan'ın kullandığı motosiklet de, diğer otomobile arkadan çarpan otomobile yine arkadan çarparak durabildi.
Zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan ve motosikletle bariyer arasına sıkışan 38 yaşındaki Suat Yağan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağan'ın cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kaza sonrası D-100 Karayolu'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışması ve araçların çekici yardımı ile olay yerinde kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Ambulansın olay yerinden ayrılması
- Motosikletin çekiciye taşınması
- Yerde yatan motosiklet sürücüsü
- Görevlilerin yolu temizlemesi
- Yolun açılması
- Genel ve detaylar
20.01.2018 - 03.41 Haber Kodu : 180120013
2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle
Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme
Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi
Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi
Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi
Bu fotoğraftaki detay şoke etti
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum