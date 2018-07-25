Haber: İstanbul DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00'a kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
İçişleri'nden flaş OHAL açıklaması
CHP'de son dakika gelişmesi! Kılıçdaroğlu resti çekti
Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'den flaş karar
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme!
Ölü sayısı 79'a ulaştı, felaket havadan böyle görüntülendi
Kiraya verdikleri daireyi 'randevu evi' olarak buldular
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum