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DHA İSTANBUL - METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 08:05 | Son Güncelleme

  Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA İstanbul'da dün su baskını nedeniyle yapılamayan metro seferleri normale döndü.

Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul'da dün su baskını nedeniyle yapılamayan metro seferleri normale döndü.

Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durmuştu. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Seferler sabah saatlerinden itibaren normal olarak yapılmaya başlandı. Metro İstanbul tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, “M1 Havalimanı - Yenikapı Hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dün çekilen görüntüler

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