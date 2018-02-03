HABER

DHA İSTANBUL MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN KERESTE DEPOSUNA SIÇRADI

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 04:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Ümraniye'de park halindeki bir minibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki kereste deposuna sıçradı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Saat 03.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde park halindeki 34 TS 9402 plakalı kapalı kasa minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yan tarafta bulunan kereste deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için deponun metal duvarında elektrikli demir testeresi ile delikler açtı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı kapsayan deponun içinin tamamen ahşap malzemeyle dolu olduğu öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Alev alev yanan depo

-İtfaiye ve polis ekipleri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Yanan minibüs

-Kereste deposundan detay

-İtfaiye eri demir testeresiyle kesmesi

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı

İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.