DHA İSTANBUL -MUHARREM İNCE'NİN İSTANBUL MİTİNGİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe Miting Alanı'nda yaptı. Miting havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Alanın havadan görüntüleri
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