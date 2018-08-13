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DHA İSTANBUL - NİSPETİYE CADDESİ'NDE YOLDAKİ GÖÇÜK KAPATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 06:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde yolda meydana gelen göçük, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde yolda meydana gelen göçük, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı.
Nispetiye Caddesi üzerinde yolda meydana gelen göçük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından bugün sabah saat 06.00'ya kadar süren çalışmaların ardından kapatıldı. İlk olarak oluşan çukurun tamamı açılarak, İGDAŞ, Türk Telekom, İSKİ ve BEDAŞ'a bağlı ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından alt yapı hizmetlerine yönelik bir zararın olmadığı belirlenince, ekipler oluşan çukuru kumla kapattı. Ardından da asfaltlama çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerin çalışmaları
-Göçüğün olduğu alan
-Ekiplerin kum ile çukuru doldurması
-Asfaltlama çalışması
-Silinir ile asfaltın ezilmesi
-Genel ve detay görüntüler

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