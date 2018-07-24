DHA İSTANBUL -  (ÖNCESİ VE SONRASIYLA AKTÜEL GENİŞ GÖRÜNTÜ) - SÜTLÜCE'DEKİ BİNA ÇÖKTÜ 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA
Sütlüce'de hemen altındaki inşaat çalışması nedeniyle altındaki toprak boşalan 4 katlı bina çöktü. Çökme anı farklı açılardan kameraya yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Çökme öncesi çekilen görüntülen
-Çökme anının farklı açıdan görüntüleri (4 farklı açı)
-Çökme sonrası çekilen görüntüler
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