DHA İSTANBUL - OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyoğlu İlçesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NL 1073 plakalı aracı kullanan Engin Cenkyılmaz, beraberindeki Sait Serinhava ile birlikte Okmeydanı istikametine doğru seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında park halinde bekleyen 34 EY 8087 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durum hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparken, yaralılar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise kaza yapan araçta incelemelerde bulundu. Kazaya karışan otomobil çekiciyle bulunduğu kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan otomobil ve hafriyat kamyonu

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar