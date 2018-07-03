DHA İSTANBUL -  (ÖZEL) - CEZASI DÜŞSÜN DİYE BAŞVURDU; İKİYE KATLANDI

* Pendik'te 2 küçük kıza cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa, İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi 12 yıl 6 aylık hapis cezası verdi.

* İtiraz eden sanık avukatı, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

* Yeniden yargılama sonrası 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanığa verdiği 12 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin kararı kaldırdı. Yeni karar oluşturan 20. Ceza Dairesi, sanığı iki kez, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 12'şer yıl 6'şar aydan toplam 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, özel güvenlik görevlisi C.Y.'nin 12 yaşından küçük iki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile aldığı 12 yıl 6 aylık hapis cezasını kaldırdı. İstinaf Mahkemesi, C.Y.'yi 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

24 yaşındaki C.Y. , 2017 yılında Pendik Kurtköy'de bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada iki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile şikayet edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan C.Y., 15 Eylül 2017 tarihinde tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonucunda C.Y. hakkında iddianame düzenledi. C.Y. iddianamenin gönderildiği İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 12 yaşından küçük iki kıza istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan C.Y., mahkemedeki sorgusunda kendisine iftira atıldığını savunarak, "Ben bu iğrenç suçu işlemedim. Ben o sitenin güvenliğinden ve yaşayanların namusundan dahi sorumluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.