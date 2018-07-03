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DHA İSTANBUL -  (ÖZEL) - CEZASI DÜŞSÜN DİYE BAŞVURDU; İKİYE KATLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

* Pendik'te 2 küçük kıza cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa, İstanbul Anadolu 7.

* Pendik'te 2 küçük kıza cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa, İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi 12 yıl 6 aylık hapis cezası verdi.

* İtiraz eden sanık avukatı, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

* Yeniden yargılama sonrası 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanığa verdiği 12 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin kararı kaldırdı. Yeni karar oluşturan 20. Ceza Dairesi, sanığı iki kez, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 12'şer yıl 6'şar aydan toplam 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İstinaf Mahkemesi, özel güvenlik görevlisi C.Y.'nin 12 yaşından küçük iki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile aldığı 12 yıl 6 aylık hapis cezasını kaldırdı. İstinaf Mahkemesi, C.Y.'yi 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.
24 yaşındaki C.Y. , 2017 yılında Pendik Kurtköy'de bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada iki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile şikayet edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI
Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan C.Y., 15 Eylül 2017 tarihinde tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonucunda C.Y. hakkında iddianame düzenledi. C.Y. iddianamenin gönderildiği İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 12 yaşından küçük iki kıza istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan C.Y., mahkemedeki sorgusunda kendisine iftira atıldığını savunarak, "Ben bu iğrenç suçu işlemedim. Ben o sitenin güvenliğinden ve yaşayanların namusundan dahi sorumluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

YEREL MAHKEMEDEN 12 YIL 6 AY CEZA ALDI
30 Ocak 2018 tarihinde karar veren mahkeme, C.Y.'yi E.N.K.'ya yönelik eyleminden dolayı, "Çocuğa sarkıntılık" suçundan 4 yıl 2 ay, E.K.'ya yönelik eyleminden dolayı da "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

SANIK KARARI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI
Sanık C.Y.'nin avukatı kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ön inceleme yaptıktan sonra duruşma açtı.

'CEZAEVİNDE VİCDANIM RAHAT BİR ŞEKİLDE YATIYORUM'
Dün görülen duruşmada tutuklu yargılanan sanık ile sanık ve müştekilerin avukatları katıldı. Eski savunmalarını tekrarladığını söyleyen C.Y., cezaevine girdiğinde beri psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Çalıştığım süre içerisinde işimi namusum belleyerek çalıştım. Benimle bu şekilde neden uğraştılar bilmiyorum. Ceza aldığımdan beri cezaevinde vicdanım rahat bir şekilde yatıyorum. Cezaevine girdiğimde kızım 3.5 aylıktı, şimdi 1 yaşında. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Müştekilerin Avukatı Abdullah Karataş, sanığın suçunun sabit olduğunu, yerel mahkemece sanığa alt sınırdan ceza verildiğini belirterek, sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI İKİ KATINA ÇIKARDI
İstinaf Savcısı Levent Çağıl, İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasının kaldırılarak sanığın, her iki mağdureye yönelik eyleminden dolayı, "Basit cinsel istismar" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Kısa bir ara veren 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanığa verdiği 12 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin kararı kaldırdı. Yeni karar oluşturan 20. Ceza Dairesi, sanığı iki kez, "Çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 12'şer yıl 6'şar aydan toplam 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Daire, karara karşı sanığın 15 gün içinde Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğunu tutanağa yazdı.

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