* Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Duygu Altınok'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı * Polisin "Turnike" sisteminden "Mehdi" iddiasına kadar bir çok soru sorduğu Altınok'un suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Haber: Hayati ARIGAN - İstanbul DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda Ankara'da gözaltına alınan kadınlardan 34 yaşındaki Psikolog Duygu Altınok emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Altınok, tüm sorulara cevap verirken, 'Adnan Oktar'a yönelik suç örgütünü tanımını her soruda reddetti. Bir reklam şirketinde proje yöneticiliği yaptığını belirten Altınok gözaltına alınanların büyük bir kısmını tanıdığını belirterek, kendilerini 'arkadaş grubu' olarak tanımladığı öğrenildi. "PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YAPMADIM"

Kamera kaydı eşliğinde ifadesi alınan Duygu Altınok'a polis 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği sordu. Altınok, pişman olacağı veya suç teşkil edeceği hiçbir şey yapmadığını belirterek 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti.

"ÜNİVERSİTE SON SINIFTA TANIŞTIM"

Gözaltına alınanları arkadaşları olduğu için tanıdığını ve aralarında bunun dışında bir ilişki bulunmadığını belirten Duygu Altınok, Adnan Oktar ile tanışmasını da şöyle anlattı;

"2007 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü son sınıfta okuduğu dönemde okulun yanındaki kitapçılarda Adnan Oktar kitaplarını ve CD'lerini görüp aldım. Çok beğendiğim için okulda Adnan Oktar'ın çevresindeki insanları tanıdığını öğrendiğim fen edebiyat fakültesinde eğitim gören Yeşim olarak hatırladığım kişiye, Adnan Oktar ve çevresindekilerle beni tanıştırmasını istedim. Yeşim beni Yasemin Mert ile tanıştırdı. Örgüt tanımlamasını kabul etmediğim için bu arkadaş grubu ile bu şekilde tanıştım. Adnan Oktar ile 2011'de A9 TV'de canlı yayınlar başlayıp, sevenler, misafirler bu yayınlara gitmeye başlayınca bende talep ettim ve burada Adnan Oktar ile ilk defa yüzyüze tanıştım" AMACI İSLAMI ANLATMAK

Adnan Oktar ve yakınındakilerin isnat edilen suçların hiçbiriyle alakası olmadığını belirten Duygu Altınok, "Adnan Oktar ve arkadaşlarının amacı canlı yayınlarla gündem konularının yorumlanması, İslamı anlatmak ve ilmi çalışmalar yapmaktır. Yapılan faaliyetler olarak canlı yayınlar, Adnan beyin kitapları, yapılan bilimsel konferanslar, Rusya, İran, Arap dünyası hatta tüm dünya çapında önemli gazete ve haber sitelerinde yayımlanan Adnan beyin makalelerini sayabilirim. A9 kanalı ve internette yayınlanan belgeselleri vardır. Herhangi bir örgüt yapısı da bulunmamaktadır" dedi.

SEVDİĞİMİZ AĞABEY, BÜYÜĞÜMÜZ VE YAZARDIR

Örgütteki konumu ve görevi sorulan Duygu Altınok, Adnan Oktar'ın liderliği gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Altınok, "Adnan beyi sevdiğimiz bir büyüğümüz, ağabeyimiz, ve değerli bir yazar olarak görüyoruz. Örgütte herhangi bir konum ve görevim yoktur. Bizim aramızda bu tarz görevlendirme ve konumlandırma yoktur" diye konuştu. ÖRGÜTE GİRİŞTE YEMİN

Şüphelilere Adnan Oktar'a yapılan operasyon kapsamında bir kısım şikayetçilerin ifadelerinde örgüt üyelerinin örgüte ilk girişte yemin ettirildiği ve ettirilen yeminin içeriği ve metni de soruldu. Kendisinin yemin etmediğini belirten Duygu Altınok, yemin edene de şahit olmadığını kaydettiği öğrenildi. ADNAN OKTAR İLE İMAM NİKAHI

Polis bir kısım şüphelilerin örgüt lideri Adnan Oktar ile imam nikahları kıyılarak evlendirildikleri birden fazla kişinin Adnan Oktar ile imam nikahlı olarak yaşadığını tespit ettiğini belirtti. Duygu Altınok'a da imam nikahı kıyıp kıymadığı, imam nikahına aracılık edip, şahit olup olmadığı soruldu. Adnan Oktar ile imam nikahı kıymadığını belirten Altınok'un "Bunun da iftira olduğunu düşünüyorum" dediği kaydedildi.

'İNFAK' ADI ALTINDA YARDIM PARASI

Polisin Adnan Oktar'ın dini duyguları istismar ederek kendisine finans sağlayıp, MASAK raporları kapsamında şikayetçilerin de belirttiği İNFAK adı altında suç örgütüne para topladığının tespit edildiğini belirtti. Altınok, "Örgüt adına dini duyguları istismar ederek herhangi bir ad altında tarafınızdan para yada başkaca maddi talepte bulunuldu mu?" sorusuna ise "Şahsımdan para talep edilmedi. İNFAK adı altında para toplandığını duymadım. Yine bunun bir iftira olduğunu düşünmekteyim. Arkadaş grubumuzda herkes çalışır kendi parasını kazanır. Nasıl istiyorsa o şekilde harcar" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. MEHDİ VE 313 ÜYE SAYISI

Örgütte Adnan Oktar'ın söylediğine göre 'Mehdi' cemaatinin 313 kişi olması gerektiği, bu yüzden Oktar'ın örgütte bu sayıyı korumaya çalıştığının tespit edildiğini belirten polis şüphelilere, Adnan Oktar'ın Mehdilik ile ilgi faaliyetlerini anlatmasını da istedi.

Duygu Altınok ise "Adnan bey canlı yayında defalarca mehdilik gibi bir iddiasının olmadığına dair yemin etmiştir. Mehdilik konusu ile ilgili de baskı kurmak gibi bir durum söz konusu değildir. Adnan Oktar'ın kendisini mehdi olarak söylediğine dair bir kayıt yoktur. Adnan beyin yurt içinde ve yurt dışında binlerce sevini vardır. 313 sayısında tutmaya çalıştığı yalandır" dedi.

ŞANTAJ, KARALAMA, İTİBARSIZLAŞTIRMA

Suç örgütü yapılanması içerisinde örgütten ayrılan kişilere karşı şantaj, tehdit, karalama, sosyal medya üzerinde kişileri küçük düşüren, itibarsızlaştıran faaliyetler, içerisinde bulunulduğunu tespit edildiğini belirten polis örgütten ayrılan kişilerle ilgili kimlere talimat verildiğini sordu. Örgütten isteyen ikişinin elini kolunu sallayarak çıkıp gittiğini belirten Duygu Altınok, "Kimse buna karışmaz. Bunu söyleyen iftira atan kişiler vardır. Mesela bize iftira atarak evde zorla tutulduğunu alıkonulduğunu ayakkabısız ve pijamasız kaçtığını iddia eden Ceylan Özgül bulunduğu evden çıkarken ki güvenlik kamera kayıtlarında gayet giyimli spor ayakkabılı bir şekilde evden zorlama baskı olmadan çıktığına dair kayıtlar canlı yayında gösterilmiştir. Arkadaş grubum ayrılan kimseyi karalamadı, itibarsızlaştırmadı" dedi. ASKERDEN SOĞUTMA

Polis, Adnan Oktar'ın erkek üyelerine askere gitmeme konusunda telkinde bulunduğu, bir kısım örgüt üyelerinin sahte belgeler ile çeşitli yollarla askerlik yapmamaları yönünde kanunda bulunan istisnai durumları kullanarak askerlik görevinden kaçırıldığını belirtti. Şüphelilere askerliğe gitmemesi yönünde Adnan Oktar'ın engel olduğu kişileri bilip bilmediğini sordu. Duygu Altınok'un örgüt üyesi kız kardeşler grubundan olduğunun iddia edildiğini belirten polis, kod adını sordu. Altınok'ın ise böyle bir hiyerarşik yapılanmanın olmadığını belirttiği kaydedildi.

FETÖ İLE BENZER YAPILANMA

Sorulan arasında en dikkat çekenleri ise Adnan Oktar Grubu ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü arasındaki bağı ile ilgili olanlardı.

Polis şüphelilere açıklamasıyla şu soruyu sordu;

"15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmeye çalışılan darbe kalkışması öncesinde örgüt mensuplarının 17-25 Aralık darbe teşebbüsü, aynı teşebbüsün başarısız olması akabinde aynı tertibin ABD'de Halkbank çalışanı Hakan Atilla'ya karşı yeniden sahnelendiğini belirterek, tertibin geri planında İsrail Düşünce Kuruluşu kadrosunda uzman olarak görev yapan Dr. Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz isimli şahısların 17/25 Aralık darbe teşebbüsleri öncesinde Türkiye'de Adnan Oktar suç örgütü tarafından misafir edildikleri, bu kişilerin Hakan Atilla davasında bilirkişi oldukları, benzer faaliyetlerin FETÖ/PDP terör örgütü tarafından kumpas davasının ABD'deki hakimi Richard Berman isimli kişinin Türkiye'de misafir edilmesi ile benzerlik gösterdiğini tespit edilmiştir. Bu kişilerin Türkiye'de misafir edilme amacını açıklayınız."

Duygu Altınok'un ise bu kişileri örgütten kaçtığı iddia edilen Ceylan Özgül'ün Türkiye getirdiğini iddia etti. Altınok'un "Dr. Jonathar Schanzer'i Türk düşmanı olarak tanırım. Bu kişi Ceylan Özgül ile bağlantıda olan biridir. Türkiye'ye gelişini Ceylan Özgül organize ediyordu. Ancak bu kişinin fikirlerini öğrenince Adnan Oktar tarafından misafir olarak kabul edilmediğini duydum. Mark Dubowitz'i tanımıyorum" dediği vurgulandı.