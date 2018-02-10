HABER

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVDEN 76 KİLOGRAM 'BONZAİ' ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 05:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA  Bağcılar'da devriye gezen Yunus Polisleri, şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsünün üzerinde satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12.5 gram bonzai buldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA
Bağcılar'da devriye gezen Yunus Polisleri, şüphe üzerine durdurdukları araç sürücüsünün üzerinde satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12.5 gram bonzai buldu. Şüphelinin sorgulamasının ardından uyuşturucunun temin edildiği ev tespit edildi. Yapılan baskında, imalathaneye çevrildiği görülen evde 76 kilogram bonzai, 1 adet silah, 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olay, Bağcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Yunus Polisleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis ekipleri, araç sürücüsü C. I. ile otomobili aradı ve satışa hazır olduğu belirtilen 2 parça halinde 12.5 gram bonzai buldu. C.I'nın üzerinden bir miktar da para çıktı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüpheli, ilk sorgusunda uyuşturucu ticareti yaptığını itiraf etti.

UYUŞTURUCU ÇIKAN EVDE BULUNAN KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, yaptığı sorgu sonrası şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği evi tespit etti ve Göztepe Mahallesi 2280. Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın üçüncü katına baskın düzenlendi. Daireye giren polis ekipleri, evin uyuşturucu madde imalathanesine çevrildiğini gördü. İçeride; 76 kilogram bonzai, uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 1 adet ruhsatsız silah, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve bir miktar da para ele geçirildi. Dairede bulunan M. M. isimli bir kişi de gözaltına alındı. Polis ekipleri baskın yapılan dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından uyuşturucu maddeler delil torbalarına konarak polis aracına taşındı. Gözaltına alınan şüpheli de sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
- Baskın yapılan evin önü
- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması
- Gözaltına alınan şüpheli
- Evden çıkarılan uyuşturucu maddeler
- Polisin önlemi
- Genel ve detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Suriye'de son dakika gelişmesi! TSK, Suriye Ordusu'yla karşı karşıya geldi

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Şeyma Subaşı ateş püskürdü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Tuvalette oyun oynarken rektumu düştü

Ahu Tuğba’nın son hali sevenlerini korkuttu

Ahu Tuğba’nın son hali sevenlerini korkuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Furkan Vakfı'na DEAŞ şoku!

Furkan Vakfı'na DEAŞ şoku!

Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız

Binlerce kişi akın etti, soyağacı sorgulama geçici durduruldu. Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız

Günlük burç yorumları 10 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 10 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Kızılay'da HIV skandalı! Biseksüel ilişkiye girdiğini gizlemiş

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

Otomobilde FETÖ toplantısı yaparken yakalandılar

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen evden 76 kilogram 'bonzai' çıktı

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen evden 76 kilogram 'bonzai' çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.