DHA İSTANBUL REİNA KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI (1)

Haber: Ümit TÜRK / İSTANBUL, DHA
Geçtiğimiz yıl başı gecesi Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, saldırıda vatandaşları ölen yabancı ülke konsolosları ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Ölenler için saygı duruşunda bulunulan törende 3 ayrı dinde dualar okundu.
Görüntü Dökümü:
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-Ölenlerin fotoğraflarının kapı girişine konulması
-Karanfiller bırakılması
-Konsolosların çelenk bırakması
-3 dinde dualar okuyan din adamları
-Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın konuşması
-Ölenlerin yakınlarının konuşması
-Lokma dağıtılması
-Genel ve detaylar
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