DHA İSTANBUL - SICAK HAVADAN BUNALANLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Sıcak havadan bunalan İstanbullular haftasonu serinlemek için sahil kenarlarına akın etti. Emirgan ve Yeniköy sahili vatandaşların en çok tercih ettiği alanlar oldu. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenlerin bazıları kendilerini boğazın serin sularına bıraktı, bazıları da gölgelik alanda oturarak serinlemeyi tercih etti. Serinlemek için denize atlayan bir kişi ise akıntıya kapılınca denizden çıkamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen deniz polisleri genci can simidi atarak denizden çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Emirgan ve Yeniköy sahilinde denize atlayanlar

-Gölgelik alanda dinlenenler

-Emirgan'da denize giren genci deniz polislerinin kurtarması

-Deniz polisinden görüntü

-Güneşlenen insanlardan görüntü

-Genel ve detaylar

