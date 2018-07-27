DHA İSTANBUL - 'ŞİKEDE KUMPAS' DAVASI: TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

"Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddia edilen eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi. Duruşma Ekim ayına ertelendi.

SANIKLAR SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'nnda bulunan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bazı sanıklar SEGBİS ile bulundukları cezaevinden bağlandı. Duruşmada 2 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Duruşmada sanıkların ve avukatlatın tahliye talepleri alındı.

NAZMİ ARDIÇ: ZORLAMA İDDİALARLA YARGILAMA YAPILIYOR

SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklardan eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, savcının tutukluluğunun devamını talep ettiğini hatırlatarak, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullanmadığını, delillerin sahte olduğunu savundu. Bilirkişilerin "Bylock" ile ilgili teknik verileri incelemesini talep eden Ardıç, "Gizli tanık beyanları var. Bunlar yalan beyanlardır. Zaman Gazetesi'nde bir toplantıdan bahsediliyor. Benim bu toplantıyla bir ilgim yok. Bu toplantının gerçek olmadığı da gizli tanığın beyanlarıyla ortaya çıkıyor" dedi. "Zorlama iddialarla yargılama yapılıyor"diyen Ardıç, cezaevinde hakkındaki posta yasağının kaldırılmasını isteyerek,"4 ayrı mahkemede mükerrer suçlamalarla yargılanıyorum. 2 mahkemede 'örgüt yöneticiliğinden', 2 mahkemede 'örgüt üyeliğinden' yargılanıyorum. Ben bu davaların birleştirilmesini istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.