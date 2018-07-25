DHA İSTANBUL - ŞİMŞEKLER İSTANBUL'DA GECEYİ AYDINLATTI

Haber: Ertan KILIÇ / Kamera: Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İSTANBUL'da özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul dün gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu.
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI
Şimşeklerin etkili olduğu bölgelerin başında Sarıyer geldi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasıyla birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çakan şimşeklerin yarattığı ışık, özellikle İstanbul'un simgesi haline gelen mekânlarda seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Çamlıca'dan Görüntüler
-Sarıyer Tarafından Görüntüler
-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Üzerinde Çakan Şimşekler
-Galata Kulesinden Görüntüler
-Haliç Köprüsünden Görüntüler
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