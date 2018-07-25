DHA İSTANBUL - ŞİMŞEKLER İSTANBUL'DA GECEYİ AYDINLATTI

Haber: Ertan KILIÇ / Kamera: Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İSTANBUL'da özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul dün gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu.
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI
Şimşeklerin etkili olduğu bölgelerin başında Sarıyer geldi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasıyla birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çakan şimşeklerin yarattığı ışık, özellikle İstanbul'un simgesi haline gelen mekânlarda seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Çamlıca'dan Görüntüler
-Sarıyer Tarafından Görüntüler
-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Üzerinde Çakan Şimşekler
-Galata Kulesinden Görüntüler
-Haliç Köprüsünden Görüntüler
Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koptu
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı
Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı
Trump'tan tepki çekecek Kudüs açıklaması! Liderleri oyaladığını itiraf etti
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Yanmak istediler başları yandı!
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum