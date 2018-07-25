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DHA İSTANBUL - SU BASKINI METRO SEFERLERİNİ DURDURDU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 16:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.

Görüntü Dökümü:
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-Bayrampaşa'dan su baskını görüntüsü
-Aksaray duran seferler

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Su baskını metro seferlerini durdurdu (1)Su baskını metro seferlerini durdurdu (1)
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