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DHA İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 POLİS YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 04:37 | Son Güncelleme

Sultangazi'de sivil bir polis memuruna silahla saldırıda bulunuldu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Sultangazi'de sivil bir polis memuruna silahla saldırıda bulunuldu. Seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu, yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

Olay, Sultangazigazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan ve sivil olduğu öğrenilen bir polis memuruna, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıda bulunuldu. Saldırının, seyir halindeki 34 SZ 0829 plakalı beyaz bir otomobilin içerisinden gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı yapan kişi ya da kişiler olay yerinden yine aynı otombille uzaklaştı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan ve yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki bir hasateneye kaldırılan polis memuru, tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis de sevk edildi. Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Özel harekat polisinden görüntü
-Olay yeri inceleme
-Genel ve Detaylar

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