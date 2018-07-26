DHA İSTANBUL - SURİYELİLER TÜRKİYE'DE 7 YILDA 7 BİN 243 ŞİRKET KURDU

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, resmi rakamlara göre son 7 yılda 7 bin 243 yeni şirket açtı. Kayıt dışı açılan firmalarla birlikte bu sayının 10 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Kurulan şirketlerin başında, toptan ticaret, gayrimenkul ve inşaat sektörleri geliyor.

Suriyelilerin göçü 2011 yılının Mayıs ayında başladı. Ülkedeki iç karışıklıktan kaçan Suriyeliler; ilk başlarda Gaziantep, Kilis ve Hatay gibi Suriye sınırına yakın illere göç etti. Ardından bu göç dalgası büyük kentlere doğru devam etti. İlk yıllarda Türkiye’ye gelen göçmenlerin bir bölümü daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine yöneldi. Bazıları da iç karışıklığın hafiflemesi ile birlikte ülkelerine geri döndü. Haziran 2018 itibari ile Türkiye’nin genelinde toplam 3 milyon 325 bin Suriyeli yaşıyor. Aradan geçen 7 yılda Türkiye’de yaşamaya başlayan Suriyeliler, geçimlerini sağlamak için 7 bin 243 şirket kurdu. Kayıt dışı işletmelerle birlikte bu sayının 10 binin üzerine olduğu düşünülüyor. Bu rakamlarla Suriyeliler Türkiye’de, her yıl yeni şirket kuran yabancılar arasında 1. sırada yer alıyor.

EN ÇOK SURİYE SERMAYELİ ŞİRKET İSTANBUL’DA

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini inceleyerek hazırladığı Suriye Sermayeli Şirketler raporuna göre, son 6 ayda Suriyeliler tarafından açılan firma sayısı 778. Şirketlerin toplam sermayesi 195 milyon 835 bin lira. Suriye Ortak Sermayesi ise 119 milyon 343 bin 550 lira. Ocak

