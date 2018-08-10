DHA İSTANBUL -  TAHTAKALE'DE DÖVİZ HAREKETLİLİĞİ

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA/İSTANBUL (DHA)
Dövizdeki hareketlilik Tahkale'de döviz bürolarına da yansıdı.
Doların 6.46 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 6.46 liraya çıkan dolar kısa süre içerisinde 5.82 liraya kadar geriledi. Bazı vatandaşlar ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek üzere döviz bürolarına geldi.
Görüntü dökümü
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- Döviz bürosuna gelen vatandaşların görüntüsü
- Döviz büroları tabelalarının görüntüsü
- Genel ve detaylar
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