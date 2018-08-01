DHA İSTANBUL - TAKSİM'DE OTELİN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ersan SAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA

Taksim'de bulunan bir otelin çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Taksim Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelin çatısında ilk belirlemelere göre elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oteldeki müşteriler tahliye edilirken itfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

-Bekleyen müşteriler

