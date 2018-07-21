DHA İSTANBUL- TAKSİM'DE YAĞMUR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA

İstanbul'da yer yer yağmur etkili oluyor.

Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmur, meydandakilere zor anlar yaşattı. Bazı turistler koşarak sığınacakları yer ararken bazıları ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

Görüntü Dökümü;

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-Meydandan görüntüler

-Yağmurdan kaçanlar

-Şemsiye altına sığınanlar

-Detaylar

