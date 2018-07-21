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DHA İSTANBUL- TAKSİM'DE YAĞMUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA İstanbul'da yer yer yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA
İstanbul'da yer yer yağmur etkili oluyor.
Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmur, meydandakilere zor anlar yaşattı. Bazı turistler koşarak sığınacakları yer ararken bazıları ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

Görüntü Dökümü;
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-Meydandan görüntüler
-Yağmurdan kaçanlar
-Şemsiye altına sığınanlar
-Detaylar

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