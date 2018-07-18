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DHA İSTANBUL - TATLISES VE OĞLUNU TEHDİT SORUŞTURMASINDA HTS KAYITLARI ÇIKARILACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

  ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses ve oğlunun telefonda ölümle tehdit edilmesine yönelik soruşturmada, tehdidi yapan kişinin belirlenerek yakalanması için baz istasyonları tespit edilip HTS kayıtları çıkarılacak.

Haber: Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses ve oğlunun telefonda ölümle tehdit edilmesine yönelik soruşturmada, tehdidi yapan kişinin belirlenerek yakalanması için baz istasyonları tespit edilip HTS kayıtları çıkarılacak.
İbrahim Tatlıses, 2 Temmuz'da avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak kendisinin ve şarkıcı oğlu İdo'nun ölümle tehdit edildiği şikayetinde bulunmuştu.

"İDO'YU PUSUYA DÜŞÜRECEĞİZ" TEHDİDİ
İddiaya göre, 28 Haziran günü İbrahim Tatlıses ve oğlunun albümlerinin dağıtım şirketinde iken, şirketin santralini arayan bir kişi tehdit telefonu açtı. Numarası belirlenemeyen hat, çalışan tarafından yanıtlandı. Telefondaki kişi İbrahim Tatlıses'i öldürmekle tehdit ederek, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu Kuşadası'nda pusuya düşüreceğiz" dedi.
Çalışanların haber vermesi üzerine İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Kendisinin ve oğullarının ölüm tehditleri aldığını belirten Tatlıses'in şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, şirketin Esentepe ve Unkapanı'ndaki telefonlarını incelemeye aldı. Savcılığın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin telefonlarının 27 Haziran ve 3 Temmuz tarihleri arasında aranan ve arayan kayıtlarının baz istasyonlarıyla birlikte tespit edilerek HTS kayıtlarının çıkarılmasına karar verdi.

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