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DHA İSTANBUL - TEKNENİN BATMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 06:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Beylikdüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin devrilerek batma anlarını bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Beylikdüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin devrilerek batma anlarını bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde önce devrilen tekne daha sonra da batmaya başlıyor. Batan tekneye yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot, 5 kişiyi son anda kurtarıyor.
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tekne önce devriliyor daha sonra ise batmaya başlıyor. Bu sırada teknenin içinde bulunan kişiler denize atlıyor. Karada bulunan bazı vatandaşlar bu sırada hem sahil güvenliğe haber verirken hem de teknede bulunan kişilere denizde sabit duran dubaya gitmelerini söylüyor. Denize atlayan kişiler yüzerek kurtulmaya çalışıyor.

BALIKÇI TEKNESİ VE ZODYAK BOT YARDIMA GELİYOR
Görüntülerin devamında çevredeki vatandaşların uyarmasıyla önce bir balıkçı teknesi yardıma geliyor. Balıkçı teknesi, batan teknedekilere yardım etmeye çalışıyor. Bu sırada yakınlarda bulunan yat limanından bir Zodyak botun da yardıma geldiği görülüyor. Aynı dakikalarda batan teknenin denizin üstünde kalan kısmında 2 kişinin, dubada da bir kişinin beklediği görülüyor.

5 KİŞİ SON ANDA KURTARILIYOR
Yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot yardım bekleyenleri tek tek kurtarıyor. Sahil kenarında bekleyen bazı vatandaşlar da telefonda Sahil Güvenlik ekiplerine olayın yaşandığı mevkii anlatmaya çalışıyor. Görüntülerin sonunda, ise bir Sahil Güvenlik teknesinin geldiği görülürken, videoyu çeken kişi, Zodyak botun 5 kişiyi kurtardığını belirtiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)
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- Teknenin ilk anlarının görüntüsü
- Teknenin devrilmesi
- Denize atlayanlar
- Batan teknenin ucunda bekleyenler
- Dubada bekleyen kişinin görüntüsü
- Videoyu çeken ile sahilde duran vatandaşların konuşmaları
- Yardıma gelen balıkçı teknesi ile Zodyak bot
- Zodyak botun teknedekileri kurtarması
- Genel ve detaylar

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