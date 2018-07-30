DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDEN ÇÖKME AÇIKLAMASI

"Şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir"

İstanbul DHA

Ümraniye Belediyesi, inşaatın perde duvarında çökmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapıma şu şekilde: "Ümraniye-Saray Mahallesi, Siteyolu Caddesi, 48 Pafta, 1.827 Ada, 9 Parselde bulunan, 29.09.2017 tarih ve 2017/ 20257 sayılı yapı ruhsatlı; 5 bodrum, 1 zemin ve 9 normal kattan oluşan 35.951 metrekare yapı inşaat alanına sahip şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projeleri bulunmakta olup, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırılmıştır. Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde; kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısımda saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir"

"3 ARAÇ, TOPRAĞIN ÇÖKMESİYLE BERABER HAFRİYAT SAHASINA DÜŞMÜŞTÜR"

"İnşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış ve araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunan yolda, park hâlinde bulunan 3 araç, toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup, olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir"

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