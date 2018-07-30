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DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE ÇÖKME ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay anı amatör kameraya yansıdı

Görüntü Dökümü:
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-Çökme anı

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